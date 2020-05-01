السعودية اليوم / الغابون تسجل 38 حالة جديدة بفيروس كورونا



ليبرفيل 7 رمضان 1441 هـ الموافق 30 أبريل 2020 م واس

سجلت الغابون 38 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأشارت لجنة الإشراف على خطة الاستجابة لوباء

// انتهى //

02:41ت م

0277



ليبرفيل 7 رمضان 1441 هـ الموافق 30 أبريل 2020 م واسسجلت الغابون 38 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.وأشارت لجنة الإشراف على خطة الاستجابة لوباء فيروس كورونا المستجد إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في الغابون ارتفع إلى 276 حالةً.// انتهى //02:41ت م0277

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