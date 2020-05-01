السعودية اليوم / مدير تعليم عسير : مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة يحقق متطلبات التنمية ورؤية المملكة



أبها 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، أن مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة الذي ينفذ اعتبارًا من العام الدراسي 1443-1444هـ، يعد خطوة رائدة تسهم بشكل فاعل في إعداد المتعلم لمراحل الحياة ، وتلبي متطلبات التنمية لتحقيق رؤية المملكة بسواعد أبنائه ، وتحسين مخرجات التعليم الأساسية ، فضلا عن مواكبتها لمرحلة التطور التي تشهدها المملكة ، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة - أعزها الله ، مشيرًا إلى أن تطبيق المشروع من شأنه الإسهام في تنمية مهارات الطلاب والطالبات الإبداعية ، وإعدادهم لسوق العمل من خلال المسارات المحددة .

وكانت وزارة التعليم قد كشفت عن أبرز ملامح تطوير مسارات الثانوية العامة، عبر آلية يتم فيها تطبيق سنة أولى مشتركة يتم خلالها الإعداد العام وعمليات الفرز والقياس والتوجيه، والسنتان الثانية والثالثة تتضمن مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية وتشمل ثلاثة مسارات: " علمي عام ، وعلوم الحاسب والهندسة ، وعلوم الصحة والحياة " ،إضافة إلى مجال العلوم الشرعية والإنسانية ويشمل "مسار إدارة الأعمال ، والمسار الشرعي ، والمسار الإنساني العام".

أما ملامح مشروع الأكاديميات المتخصصة فتنقسم إلى قسمين الأول أكاديميات علمية "stem " ، وتبدأ من المرحلة المتوسطة وتشتمل على تخصصات علوم الحاسب ، والهندسة ، والعلوم الصحية ، ويدرس الطلاب والطالبات فيها مناهج متعددة ، مع التعمق في تدريس الرياضيات والعلوم ، وعلوم الحاسب ، والثاني أكاديميات إنسانية ، وتبدأ أيضا من المرحلة المتوسطة وتشتمل على الفنون الإبداعية والتخصصات

// انتهى //

02:28ت م

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أبها 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسأكد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، أن مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة الذي ينفذ اعتبارًا من العام الدراسي 1443-1444هـ، يعد خطوة رائدة تسهم بشكل فاعل في إعداد المتعلم لمراحل الحياة ، وتلبي متطلبات التنمية لتحقيق رؤية المملكة بسواعد أبنائه ، وتحسين مخرجات التعليم الأساسية ، فضلا عن مواكبتها لمرحلة التطور التي تشهدها المملكة ، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة - أعزها الله ، مشيرًا إلى أن تطبيق المشروع من شأنه الإسهام في تنمية مهارات الطلاب والطالبات الإبداعية ، وإعدادهم لسوق العمل من خلال المسارات المحددة .وكانت وزارة التعليم قد كشفت عن أبرز ملامح تطوير مسارات الثانوية العامة، عبر آلية يتم فيها تطبيق سنة أولى مشتركة يتم خلالها الإعداد العام وعمليات الفرز والقياس والتوجيه، والسنتان الثانية والثالثة تتضمن مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية وتشمل ثلاثة مسارات: " علمي عام ، وعلوم الحاسب والهندسة ، وعلوم الصحة والحياة " ،إضافة إلى مجال العلوم الشرعية والإنسانية ويشمل "مسار إدارة الأعمال ، والمسار الشرعي ، والمسار الإنساني العام".أما ملامح مشروع الأكاديميات المتخصصة فتنقسم إلى قسمين الأول أكاديميات علمية "stem " ، وتبدأ من المرحلة المتوسطة وتشتمل على تخصصات علوم الحاسب ، والهندسة ، والعلوم الصحية ، ويدرس الطلاب والطالبات فيها مناهج متعددة ، مع التعمق في تدريس الرياضيات والعلوم ، وعلوم الحاسب ، والثاني أكاديميات إنسانية ، وتبدأ أيضا من المرحلة المتوسطة وتشتمل على الفنون الإبداعية والتخصصات الرياضية بشراكاتٍ خارجية .// انتهى //02:28ت م0275

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