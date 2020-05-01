السعودية اليوم / شرطة حائل: ضبط مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة



حائل 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل ، أنهُ بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ، و يظهر به شخص يسير على أقدامه ويحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - من ضبط الشخص وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، وقد جرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية ، لإحالته إلى فرع النيابة العامة .

// انتهى //

02:14ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.