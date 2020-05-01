السعودية اليوم / أمانة الجوف ومدينة الملك عبدالعزيز يتابعان المساكن بالمسح الحراري



سكاكا 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس

قامت أمانة منطقة الجوف بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتطبيق الإجراءات الاحترازاية والتدابير التي اتخذتها مختلف الجهات الحكومية للحد من انتشار

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن أمانة المنطقة وبتوجيه ودعم متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وبمتابعة مستمرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، تبذل طاقتها القصوى وعلى مدار الساعة لمراقبة سكن العمالة، حيث تم إجراء المسح الحراري الجوي لأكثر من ألف من العمالة الوافدة، مؤكداً أن هذا الأمر أولوية قصوى خصوصاً في المحافظة على سلامة الجميع وتطبيق الأنظمة والتعليمات الاحترازية المعتمدة، مشدداً على أهمية تعاون الجميع مع ذلك للمصلحة العامة.

// انتهى //

01:57ت م

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سكاكا 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسقامت أمانة منطقة الجوف بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتطبيق الإجراءات الاحترازاية والتدابير التي اتخذتها مختلف الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تم متابعة سكن العمالة وسوق الخضار وسوق الأنعام بمدينة سكاكا عبر تقنية المسح الحراري الجوي باستخدام طائرة مزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف تعمل على الذكاء الاصطناعي وذلك للتأكد من سلامة العمالة.وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن أمانة المنطقة وبتوجيه ودعم متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وبمتابعة مستمرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، تبذل طاقتها القصوى وعلى مدار الساعة لمراقبة سكن العمالة، حيث تم إجراء المسح الحراري الجوي لأكثر من ألف من العمالة الوافدة، مؤكداً أن هذا الأمر أولوية قصوى خصوصاً في المحافظة على سلامة الجميع وتطبيق الأنظمة والتعليمات الاحترازية المعتمدة، مشدداً على أهمية تعاون الجميع مع ذلك للمصلحة العامة.// انتهى //01:57ت م0265

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