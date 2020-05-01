السعودية اليوم / أمانة جدة تعلن عن خدمة توصيل الذبائح من خلال تطبيق "الواتس آب"



جدة 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 أبريل 2020 م واس

أعلنت أمانة محافظة جدة عن خدمة توصيل الذبائح من خلال تطبيق "الواتس آب" لمشغلي الأمانة ضمن خطتها للمسالخ خلال شهر رمضان، وعددها ثلاثة مسالخ، يبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لها من خلال الخدمة (١١٥٠٠) ذبيحة في اليوم .

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد الزهراني أن الخدمة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية لحماية السكان من التنقل والازدحام خاصة خلال شهر رمضان المبارك ولتسهيل البيع وتقديم خدمات التوصيل للذبائح من الأغنام للمستهلك وذلك لسد احتياجاتهم خلال فترة المنع وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية حفاظًا على صحة الجميع .

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