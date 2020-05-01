شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​"​​ال الشيخ" للمستثمرين بالترفيه: تواصلوا معنا واجبنا الوقوف معكم والان نبدء بالتفاصيل

دعا رئيس هيئة الترفيه معالي المستشار تركي ال الشيخ ‏كل من دخل السنة الأخيرة لقطاع الترفيه بالتواصل مع الهيئة للتباحث بكيفية مساعدتهم. وأضاف آل الشيخ عبر تويتر: "ياليت تتواصلون معنا في الهيئة ومع الاخ فيصل بافرط والاخ احمد المحمادي والاخت حنان السماري" لمساعدتكم لأن القطاع واعد بكم وواجبنا الوقوف معكم.

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