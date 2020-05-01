شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على "مختلس النظر" للمنازل في حائل والان نبدء بالتفاصيل

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل ، أنهُ بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ، و يظهر به شخص يسير على أقدامه ويحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - من ضبط الشخص وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، وقد جرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية ، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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