شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور | مشروع "ولي العهد" يحيي منارة ثقافية وعلمية بالزلفي.. مسجد المنسف التاريخي والان نبدء بالتفاصيل

يقع مسجد المنسف التاريخي بمحافظة الزلفي شمال شرق مدينة الرياض، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1290هـ ، وهو ضمن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدا في 10 مناطق.

ويتميز مسجد المنسف ببنائه على الطراز النجدي ، ويعد من أقدم المباني التراثية بالمنطقة ، ويعود تاريخ بنائه إلى نهايات القرن الثالث عشر الهجري ما بعد عام 1290هـ، تولى الشيخ علي جار الله ابن غزي وذريته ومجموعة من الأسر بمحافظة الزلفي بناءه.

والمسجد يعد بجانب كونه مكانًا للصلاة والعبادة منارة ثقافية وعلمية لأهالي القرية، وتولى التدريس في جامع القرية الشيخ جاسر بن محمد الجاسر ثم تولى التدريس عبدالرحمن الجاسر ثم أحمد بن عبدالعزيز الحبيس.

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ويقع مسجد المنسف التاريخي وسط القرية القديمة شمال غرب مدينة الزلفي على بعد 38 كم، ويبعد عن مدينة الرياض 272 كم في اتجاه الشمال ، وأُعيد بناؤه من الطوب الطفلي والإسمنت ، وسقفه مبني من جذوع شجر الأثل وسعف النخيل .

وتبلغ مساحة المسجد الكلية نحو( 337م2) ، ويتسع لنحو (87) مصليًا ، ويتكون من بيت المسجد من بيت للصلاة (7.87*11.10م) وسرحة (16.56*11.10م) وخلوة أرضية (3.62*110.7.65م) ، إضافة إلى دورات مياه منفصلة عن الجامع، وللجامع مدخلان رئيسان كلاهما في الواجهة الجنوبية.

وبعد التطوير الحالي يضم مسجد المنسف التاريخي بيت الصلاة والسرحة ومصلى للنساء ودورات مياه ومواضئ للرجال والنساء ومستودع، ويتسع لـ (150) مصليًا.