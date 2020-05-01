شكرا لقرائتكم خبر عن 34 % انخفاضا في الحوادث المرورية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
إحصائيات متوقعة
وقال الراجحي لـ«اليوم» إن الانخفاض في الإحصائيات خلال هذه الفترة كان متوقعًا نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ شهر مارس ابتداءً من إغلاق بعض المدن، وإيقاف الدراسة، وإغلاق المنافذ البرية والجوية، ومنع التجول، مبينًا أن تلك الإجراءات كان لها أكبر الأثر في قلة الحركة المرورية على الطرق في المنطقة الشرقية، الأمر الذي انعكس على انخفاض الحوادث الجسيمة بالمنطقة.
الأكثر انخفاضًا
وأوضح أن المدن الأكثر انخفاضًا في أعداد الحوادث الجسيمة بالمنطقة كانت رأس تنورة حيث سجلت «صفر» إصابة أو حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية، والعديد سجلت نسبة انخفاض 60٪، وحفر الباطن 50٪، والجبيل والظهران 45٪، وقرية العليا 43٪، والقطيف 41٪ والخبر 40٪ والأحساء 28٪، والدمام 23٪.
الحيطة والحذر
وأضاف إن الإحصائيات تشير إلى أن الساعة التي سبقت منع التجول سجلت منذ بدء منع التجول في آخر سبعة أيام من مارس ٢٦٪ من الحوادث الجسيمة، مشددًا على الجميع أخذ الحيطة والحذر والتخطيط المسبق عند الخروج للضرورة والأخذ بالاعتبار زمن الرحلة والالتزام بالأنظمة المرورية لسلامة الجميع.
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