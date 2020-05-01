شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية ثالثا في مخالفات المنشآت لأنظمة «الموارد البشرية» والان نبدء بالتفاصيل

احتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة من بين المناطق الإدارية الـ 13 في المملكة، في مخالفات المنشآت لأنظمة «الموارد البشرية»، ومن ضمنها التوطين بالإضافة إلى العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين لمواجهة جائحة كورونا ، وأيضا سلامة المنشأة من عدمه، وذلك خلال تاريخ 27 مارس حتى 15 أبريل.

وأفادت إحصائية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحصلت عليها ”الخليج 365”، بأن عدد المخالفات التي رصدتها جولات مفتشي الوزارة الميدانية بالشرقية بلغت نحو 63 مخالفة من أصل 9536 زيارة، تم فيها فرض نحو 612 إنذارا.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في الترتيب الأول في المخالفات بنحو 163 مخالفة من أصل 11016 زيارة أجراها مفتشو الوزارة على المؤسسات، في حين تم فرض نحو 1085 إنذارا، وجاءت منطقة الرياض في الترتيب الثاني في المخالفات بـ 104 مخالفات من أصل 8712 زيارة تم فيها توجيه نحو 692 إنذارا.