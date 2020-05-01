شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف فرصة تدريبية عن بعد بـ«تقني الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، أكثر من 10 آلاف فرصة تدريبية لجميع شرائح المجتمع، ذكورًا وإناثًا، ضمن مبادرة منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة، لتقديم دورات تطويرية مجانية عن بعد، خلال شهر رمضان المبارك 1441هـ، تحت شعار «خلك بالبيت وحدد ما يناسبك».

تدريب وتطوير

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد السلوم، أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تقدمها الإدارة، لتدريب وتطوير جميع شرائح المجتمع، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتدريب الإلكتروني عن بُعد.

خدمة وتنمية

وأكد السلوم حرص وتوجيهات محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد، ونوابه، على تسخير جميع الإمكانيات البشرية والتقنية، للمساهمة مع جهود الدولة، في التوعية بمخاطر جائحة فيروس «كورونا» المستجد، التي تمر بها البلاد، والعالم أجمع، وتحقيق رسالة المؤسسة في خدمة وتنمية المجتمع، من خلال تقديم برامج تدريبية وتطويرية للمجتمع تغطي جميع المجالات.

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دورات إدارية

وأشار إلى أن البرامج تشمل إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، والدورات الإدارية والمهنية والتقنية والأعمال، وتطوير الذات والأسرة، تقدمها 30 منشأة أهلية بالمنطقة.

شكر وتقدير

وقدّم السلوم شكره وتقديره للمنشآت التدريبية الأهلية في الدمام والأحساء وحفر الباطن على مشاركتهم الوطنية في تنمية وتطوير المجتمع، وتقديم 10022 فرصة تدريبية، من خلال 107 برامج تدريبية، بواقع 655 ساعة تدريبية، بما مجموعه 230 يومًا، في الفترة المسائية من ليالي هذا الشهر الفضيل.