شكرا لقرائتكم خبر عن إعانات لـ 1.200 محتاج في تعز والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول أمس، بتوزيع 200 سلة غذائية رمضانية تزن 14 طنًا و800 كيلو جرام، للنازحين والأسر المحتاجة في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز باليمن، استفاد منها 1.200 فرد، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك للأسر الأكثر احتياجًا في اليمن.