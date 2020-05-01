شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 29 شاحنة إغاثة منفذ الوديعة والان نبدء بالتفاصيل

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 29 شاحنة إغاثية في الفترة من 27 - 30 أبريل تحمل على متنها 1،500 سلة غذائية تزن 165طنا، و39،375 كرتونا من التمور، تزن 315 طنا و240 خيمة، و1،200 بساط، و3،600 بطانية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات صنعاء، تعز، مأرب، عدن، حضرموت. وهذه المساعدات تأتي امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

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