شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى ميداني بسعة 100 سرير في مكة والان نبدء بالتفاصيل

انتهت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع، ممثلة في إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف من تجهيز مستشفى ميداني لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا. وقد أنشئ في حي كدي الذي يبعد أقل من 2 كلم عن الأحياء العشوائية المكتظة بالجاليات بمكة المكرمة، ويعمل بسعة 100 سرير، وسيقوم على تشغيله كادر طبي تابع للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة. وثمّنت صحة مكة المكرمة دعم الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع على جهودهم واستجابتهم السريعة، لتجهيز المستشفى الميداني.

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