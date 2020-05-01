شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس علماء باكستان يشيد بتطبيق مصحف المدينة النبوية والان نبدء بالتفاصيل

أشاد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر الأشرفي بالعناية الفائقة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -وفقهما الله- بالقرآن الكريم وعلومه من خلال أكبر مطبعة عرفها التاريخ لخدمة القرآن الكريم هي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، مشيراً إلى أن تدشين النسخة الثانية من مصحف المدينة النبوية عبر منصتي أندرويد وأبل تتويج لعمل المجمع المتميز الذي سيخدم ملايين المسلمين بالعالم. جاء ذلك في تصريح له بمناسبة تدشين النسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبوية على منصتي أندرويد وأبل التي أنتجها المجمع. وبين أن التطبيق المحدث بخصائصه الجديدة واللغات -التي تزيد على 13 لغة عالمية- عمل مبارك لا نملك معه إلا الدعاء بأن يحفظ الله المملكة قيادة وشعباً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس علماء باكستان يشيد بتطبيق مصحف المدينة النبوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.