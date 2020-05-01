شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 3 آلاف عامل للسكن المؤقت بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

تواصل اللجان الميدانية من عدد من الجهات والقطاعات الحكومية، إجراءات تصحيح وضع المواقع المخالفة والمكتظة بالعمالة داخل نطاق الأحياء السكنية، وذلك تحت إشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

وأوضح وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي، أنه تمّ رصد جميع المقار والمواقع التي تقطنها العمالة داخل الأحياء السكنية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الواجب توافرها، ومعالجتها، من خلال فك «الاكتظاظ»، وتم نقل 3000 عامل داخل فنادق أو مقار مهيأة أخرى تتوافر فيها جميع الضوابط والشروط النظامية.

وأشار إلى الجهود المبذولة من كافة الجهات، ومن ضمنها وزارة الصحة، التي تكشف على العمالة، وتنقل المشتبه بإصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد، وفق المعايير المعتمدة عند الوزارة، والمخالطين الذين يتم عزلهم بشكل فوري للتأكد من أن البيئة التي يعيشها العامل هي البيئة الصحية المناسبة.