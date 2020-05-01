شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل نظام «مكافحة الرشوة» على طاولة الشورى والان نبدء بالتفاصيل
من ناحيتها، ناقشت لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس، عددًا من الموضوعات، في اجتماعها برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. أيمن فاضل، تمهيدًا لرفع تقاريرها بشأنها للمجلس لإدراجها على جدول أعماله.
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