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تعديل نظام «مكافحة الرشوة» على طاولة الشورى

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ناقشت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى، تعديل المادة «الرابعة عشرة» من نظام مكافحة الرشوة، وذلك في اجتماعها عن بُعد، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري، واستعرضت عددًا من الموضوعات المحالة لها، وتقع ضمن اختصاصاتها.

من ناحيتها، ناقشت لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس، عددًا من الموضوعات، في اجتماعها برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. أيمن فاضل، تمهيدًا لرفع تقاريرها بشأنها للمجلس لإدراجها على جدول أعماله.

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