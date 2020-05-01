شكرا لقرائتكم خبر عن دليل لإعادة فتح الأنشطة التجارية في القطاع البلدي والان نبدء بالتفاصيل
ويستهدف الدليل الإرشادي تقديم الإيضاحات اللازمة لجميع العاملين في الأمانات والبلديات، فيما يخص النشاطات التجارية الواقعة تحت إشراف القطاع البلدي، وأبرز الضوابط الاحترازية، والإرشادات الرقابية، بالإضافة إلى الغرامات والجزاءات المترتبة على مخالفة ما ورد في الدليل من ضوابط واشتراطات.
وصنف الدليل الأنشطة المسموح بها إلى 7 أقسام، شملت محال الأغذية، والأسواق الكبرى «المولات»، وأسواق النفع العام، بالإضافة إلى محطات الوقود، ومراكز الخدمة التابعة لها، ومحال البيع بالتجزئة والجملة، إضافة إلى قسم المكاتب.
واحتوى الدليل على بعض المحاور العامة للتدابير الاحترازية، والمتمثلة في الإجراءات الاحترازية الوقائية، كالمسافات الآمنة، وقياس درجات الحرارة، وإرشادات التعامل مع حالات الاشتباه بإصابة، وإجراءات الوقاية للعاملين.
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