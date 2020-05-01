السعودية | إثر بلاغات مستهلكين.. "التجارة" تستدعي شركات توصيل طرود

شكرا لقرائتكم إثر بلاغات مستهلكين.. "التجارة" تستدعي شركات توصيل طرود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استدعت وزارة التجارة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، الخميس، مسؤولي عدد من المتاجر وشركات توصيل الطرود بمختلف المناطق، نتيجة التأخر في تسليم المنتجات المطلوبة إلكترونياً من قبل المستهلكين، إثر تلقيهما بلاغات وشكاوى للمستهلكين بهذا الخصوص.

وبحسب بيان صادر على حساب وزارة التجارة الرسمي، الخميس، أوضحت الوزارتان أن سبب التأخير في التسليم يعود لتحديات بسبب زيادة الطلبات على المتاجر الإلكترونية توافقاً مع إجراءات منع التجول مما أدى إلى تراكم بعض الشحنات وتأخر توزيعها وتسليمها للمستهلك، وأشارتا أن هذه الشركات تعمل حالياً على زيادة وتيرة عملها توصيل الشحنات خلال أيام قليلة.

وقد عقدت وزارتا "التجارة" و"الاتصالات وتقنية المعلومات" أمس اجتماعاً مع المتاجر وشركات نقل الطرود لإيجاد حلول عاجلة وضمان جدولة تسليم الشحنات خلال الأيام القليلة القادمة مع إعطاء العميل الحق الكامل باسترداد مبلغه في حال عدم رغبته بالانتظار وإشعاره بذلك.

وأكدتا حرصهما على ضمان حفظ حقوق المستهلك كما دعوا الجميع إلى تفهم الظروف الحالية الاستثنائية، إلى جانب مواصلتهما العمل مع كافة الجهات الحكومية الأخرى والشركات المعنية لضمان خدمة المستهلك وحماية وحفظ حقوقه.