، شاهد.. ضبط عمالة حولوا شقتهم لمعمل تفصيل و"خياط متنقل" بين المنازل بالطائف ،

- 1/22
- 2/22
- 3/22
- 4/22
- 5/22
- 6/22
- 7/22
- 8/22
- 9/22
- 10/22
- 11/22
- 12/22
- 13/22
- 14/22
- 15/22
- 16/22
- 17/22
- 18/22
- 19/22
- 20/22
- 21/22
- 22/22
كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، عن شقة في عمارة سكنية حولها وافدون إلى معمل لخياطة وتفصيل الثياب الرجالية، بحي الشهداء الجنوبية، كما ضبطوا وافداً يتنقل بين المنازل، ويقوم بمهمة أخذ المقاسات وتفصيل الثياب، خلال فترة الحظر الجزئي بالمحافظة، في ظل منعهم من ممارسة النشاط.
وكان مراقبو بلدية شرق الفرعية بالطائف، وبمتابعة من رئيسها المهندس عبدالسلام العمري، وبمساندة أمنية، تحروا عن شقة سكنية حولها أربعة من العمالة الوافدة إلى معمل لخياطة وتفصيل الثياب الرجالية وإنتاجها، يستفيد منه أكثر من 40 محلاً للخياطة، فيما جرت مداهمة ذلك المسكن والتحفظ على عمالته.
كما تمت مصادرة الأدوات والمعدات المُستخدمة من الأمانة من داخل المعمل الذي يفتقد للتهوية، وغير مُرخص، حيث جرى إغلاقه وتحويله للشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأثناء خروج المراقبين من ذلك الموقع لاحظوا وجود وافد يعمل بمهنة خياط، كان يحمل حقيبة بداخلها بعض الأدوات مثل المقص والمتر، يستخدمها في التنقل بين المنازل أثناء تجواله المخالف عليها باعتباره "خياطا متنقلا" يُشكل خطورة على من يستقبله من حيث إمكانية نقله للعدوى لفيروس كورونا إن كان مُصاباً، ومُخالفاً للأنظمة والتعليمات حيال الحد من انتشار الفيروس.
وجرى ضبطه وتسليمه الشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
أمانة الطائف
شاهد.. ضبط عمالة حولوا شقتهم لمعمل تفصيل و"خياط متنقل" بين المنازل بالطائففهد العتيبي الخليج 365 2020-05-01
كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، عن شقة في عمارة سكنية حولها وافدون إلى معمل لخياطة وتفصيل الثياب الرجالية، بحي الشهداء الجنوبية، كما ضبطوا وافداً يتنقل بين المنازل، ويقوم بمهمة أخذ المقاسات وتفصيل الثياب، خلال فترة الحظر الجزئي بالمحافظة، في ظل منعهم من ممارسة النشاط.
وكان مراقبو بلدية شرق الفرعية بالطائف، وبمتابعة من رئيسها المهندس عبدالسلام العمري، وبمساندة أمنية، تحروا عن شقة سكنية حولها أربعة من العمالة الوافدة إلى معمل لخياطة وتفصيل الثياب الرجالية وإنتاجها، يستفيد منه أكثر من 40 محلاً للخياطة، فيما جرت مداهمة ذلك المسكن والتحفظ على عمالته.
كما تمت مصادرة الأدوات والمعدات المُستخدمة من الأمانة من داخل المعمل الذي يفتقد للتهوية، وغير مُرخص، حيث جرى إغلاقه وتحويله للشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأثناء خروج المراقبين من ذلك الموقع لاحظوا وجود وافد يعمل بمهنة خياط، كان يحمل حقيبة بداخلها بعض الأدوات مثل المقص والمتر، يستخدمها في التنقل بين المنازل أثناء تجواله المخالف عليها باعتباره "خياطا متنقلا" يُشكل خطورة على من يستقبله من حيث إمكانية نقله للعدوى لفيروس كورونا إن كان مُصاباً، ومُخالفاً للأنظمة والتعليمات حيال الحد من انتشار الفيروس.
وجرى ضبطه وتسليمه الشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
01:50 AM
"الأمانة" داهمت المسكن وأغلقته وحولته للشرطة
كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، عن شقة في عمارة سكنية حولها وافدون إلى معمل لخياطة وتفصيل الثياب الرجالية، بحي الشهداء الجنوبية، كما ضبطوا وافداً يتنقل بين المنازل، ويقوم بمهمة أخذ المقاسات وتفصيل الثياب، خلال فترة الحظر الجزئي بالمحافظة، في ظل منعهم من ممارسة النشاط.
وكان مراقبو بلدية شرق الفرعية بالطائف، وبمتابعة من رئيسها المهندس عبدالسلام العمري، وبمساندة أمنية، تحروا عن شقة سكنية حولها أربعة من العمالة الوافدة إلى معمل لخياطة وتفصيل الثياب الرجالية وإنتاجها، يستفيد منه أكثر من 40 محلاً للخياطة، فيما جرت مداهمة ذلك المسكن والتحفظ على عمالته.
كما تمت مصادرة الأدوات والمعدات المُستخدمة من الأمانة من داخل المعمل الذي يفتقد للتهوية، وغير مُرخص، حيث جرى إغلاقه وتحويله للشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأثناء خروج المراقبين من ذلك الموقع لاحظوا وجود وافد يعمل بمهنة خياط، كان يحمل حقيبة بداخلها بعض الأدوات مثل المقص والمتر، يستخدمها في التنقل بين المنازل أثناء تجواله المخالف عليها باعتباره "خياطا متنقلا" يُشكل خطورة على من يستقبله من حيث إمكانية نقله للعدوى لفيروس كورونا إن كان مُصاباً، ومُخالفاً للأنظمة والتعليمات حيال الحد من انتشار الفيروس.
وجرى ضبطه وتسليمه الشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
، شاهد.. ضبط عمالة حولوا شقتهم لمعمل تفصيل و"خياط متنقل" بين المنازل بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ضبط عمالة حولوا شقتهم لمعمل تفصيل و"خياط متنقل" بين المنازل بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.