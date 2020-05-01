، شاهد.. ضبط عمالة حولوا شقتهم لمعمل تفصيل و"خياط متنقل" بين المنازل بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأمانة" داهمت المسكن وأغلقته وحولته للشرطة

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، عن شقة في عمارة سكنية حولها وافدون إلى معمل لخياطة وتفصيل الثياب الرجالية، بحي الشهداء الجنوبية، كما ضبطوا وافداً يتنقل بين المنازل، ويقوم بمهمة أخذ المقاسات وتفصيل الثياب، خلال فترة الحظر الجزئي بالمحافظة، في ظل منعهم من ممارسة النشاط.

وكان مراقبو بلدية شرق الفرعية بالطائف، وبمتابعة من رئيسها المهندس عبدالسلام العمري، وبمساندة أمنية، تحروا عن شقة سكنية حولها أربعة من العمالة الوافدة إلى معمل لخياطة وتفصيل الثياب الرجالية وإنتاجها، يستفيد منه أكثر من 40 محلاً للخياطة، فيما جرت مداهمة ذلك المسكن والتحفظ على عمالته.

كما تمت مصادرة الأدوات والمعدات المُستخدمة من الأمانة من داخل المعمل الذي يفتقد للتهوية، وغير مُرخص، حيث جرى إغلاقه وتحويله للشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأثناء خروج المراقبين من ذلك الموقع لاحظوا وجود وافد يعمل بمهنة خياط، كان يحمل حقيبة بداخلها بعض الأدوات مثل المقص والمتر، يستخدمها في التنقل بين المنازل أثناء تجواله المخالف عليها باعتباره "خياطا متنقلا" يُشكل خطورة على من يستقبله من حيث إمكانية نقله للعدوى لفيروس كورونا إن كان مُصاباً، ومُخالفاً للأنظمة والتعليمات حيال الحد من انتشار الفيروس.

وجرى ضبطه وتسليمه الشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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أمانة الطائف