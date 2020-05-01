بالصور.. " شؤون الحرمين " ترصد درجات حرارة مرتادي المسجد الحرام

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): رصدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي درجات حرارة مرتادي المسجد الحرام، ويأتي ذلك للحد من انتشار رصدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي درجات حرارة مرتادي المسجد الحرام، ويأتي ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وضعت رئاسة " شؤون الحرمين " كاميرات حرارية للتأكد من صحة منسوبيها، بالإضافة إلى مرتادي المسجد الحرام. Advertisements وتقوم هذه الكاميرات الحرارية على قراءة درجة حرارة الجسم عبر رصد بصمة الوجه وتحديد هوية الشخص ومعرفة درجة حرارته، من خلال التقنيات الحديثة والمتقدمة. وترصد هذه الكاميرات قراءة وتحليل البيانات لكافة الأشخاص الظاهرين في عدسة الكاميرا معًا، دون الحاجة إلى توقفهم أو قراءة درجة حرارتهم بشكل فردي.

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