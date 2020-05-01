شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الإطاحة بعمال لتحويلهم شقتهم لمعمل تفصيل في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تمكنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، أمس الخميس، من ضبط شقة في عمارة سكنية حولها وافدون إلى معمل لخياطة وتفصيل الثياب الرجالية، بحي الشهداء الجنوبية.

وضبطت البلدية، وافداً يتنقل بين المنازل، ويقوم بأخذ المقاسات وتفصيل الثياب، خلال فترة الحظر الجزئي بالمحافظة، في ظل منعهم من ممارسة النشاط.

وصادرت الأدوات والمعدات المُستخدمة، من داخل المعمل الذي يفتقد للتهوية، وغير مُرخص، حيث جرى إغلاقه وتحويله للشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه؛ فضلًا عن ضبط الخياط المتنقل وتسليمه الشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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