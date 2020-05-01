شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. التزام المواطنين في وادي الدواسر بمنع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وادي الدواسر (صدى):

أظهر مقطع فيديو التزام المواطنين بالخماسين في وادي الدواسر؛ بمنع التجول، وجاء ذلك حرصًا على الصحة العامة لأبناء المحافظة والمقيمين فيها في مواجهة جائحة كورونا " كوفيد 19 ".

ورصد المقطع تأدية قوة الطوارئ الخاصة؛ مهامهم ومساندتهم للجهات الأمنية في متابعة الأمر السامي خلال ساعات العمل في رمضان، وشاهدت ما يُقدم من جهود في حفظ الأمن وتطبيق الأنظمة، فيما لاحظت امتثال الجميع واحترامهم للتعليمات الصادرة والتي أعلنت عنها وزارةه الداخلية.

‫وبدا في المقطع تمركز ووجود رجال قوة الطوارئ الخاصة بالمحافظة وانتشارهم بدوار المحافظة في جميع اتجاهاته، لتطبيق أمر منع التجول بكل قوة وحزم، ما عدا من لديهم تصاريح رسمية أو الجهات المستثناة في القرار.