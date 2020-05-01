بالفيديو.. لحظة هطول أمطار غزيرة على عدد من أحياء نجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):رصد مقطع فيديو أمطار غزيرة على عدد من أحياء نجران، مما أثار المشهد إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبهت باستمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 6 من صباح الغد.
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