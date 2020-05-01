شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المعيقلي يغالب دموعه أثناء الدعاء والتضرع إلى الله والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):رصد مقطع فيديو مؤثر إمام الحرم المكي الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي يغالب دموعه أثناء التضرع والدعاء إلى الله في صلاة التراويح ليلة الثامن من رمضان.
وبدا في المقطع المعيقلي يسأل الله أن يرفع عن الأمة الوباء والبلاء، وأن يوفق الجنود المرابطين على الثغور للزود عن حياض هذه البلاد.
وظهر في المقطع وهو يدعو بخشوع فيما يستمر تعليق دخول المصلين إلى الحرم المكي مع السماح بأداء صلاة الجماعة وصلاة التراويح وتخفيها إلى خمس تسليمات.
ووثق المقطع ابتهال إمام الحرم المكي الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي إلى الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأن يجزيهما خيرًا عما يقدمانه للأمة الإسلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. المعيقلي يغالب دموعه أثناء الدعاء والتضرع إلى الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.