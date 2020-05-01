شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المعيقلي يغالب دموعه أثناء الدعاء والتضرع إلى الله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رصد مقطع فيديو مؤثر إمام الحرم المكي الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي يغالب دموعه أثناء التضرع والدعاء إلى الله في صلاة التراويح ليلة الثامن من رمضان.

وبدا في المقطع المعيقلي يسأل الله أن يرفع عن الأمة الوباء والبلاء، وأن يوفق الجنود المرابطين على الثغور للزود عن حياض هذه البلاد.

Advertisements

وظهر في المقطع وهو يدعو بخشوع فيما يستمر تعليق دخول المصلين إلى الحرم المكي مع السماح بأداء صلاة الجماعة وصلاة التراويح وتخفيها إلى خمس تسليمات.

ووثق المقطع ابتهال إمام الحرم المكي الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي إلى الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأن يجزيهما خيرًا عما يقدمانه للأمة الإسلامية.