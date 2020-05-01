هدف ينشر رابط منصة دروب للتسجيل في برنامج تعليم اللغة الإنجليزية في السعودية

نشر صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية (هدف)، يوم الجمعة 1 مايو 2020 رابط التسجيل في البرنامج التدريبي لتعلم اللغة الإنجليزية عبر رابط منصة دروب التعليمية.

ودعا صندوق هدف في تصريح صحفي أوردته وكالة (واس) الرسمية، الباحثين عن فرصة عمل، وموظفي وموظفات القطاع الخاص، إلى تقديم طلب تسجيل عبر منصة دروب؛ لتعزيز فرصتهم في الالتحاق بسوق العمل.

وبين "هدف" أن عملية التسجيل في برنامج تعليم اللغة الإنجليزية سوف ينتهي يوم الثاني عشر من شهر مايو الجاري، مشيرة إلى أن التدريب سيبدأ فعليا يوم السابع من شهر يونيو القادم، على أن يستمر مدة 60 يوما متتاليا. رابط منصة دروب اضغط هنا.

ولفت الصندوق السعودي لتنمية الموارد البشرية إلى أنه يُمكن للراغبين التقديم في الدفعة الثانية التي سيجري الإعلان عنها في شهر يوليو المقبل، مشددا على ضرورة تعزيز القدرات المعرفية والمهنية والمهارات في اللغة الإنجليزية خاصة.

Advertisements

ووفق الصندوق، فإن هناك شروط للمتقدمين للقبول في برنامج تعليم اللغة الإنجليزية، منها أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن أربعين عاما، إلى جانب أهمية اجتيازه 3 دورات تدريبية سابقا لدى دروب.

وجاء برنامج تعليم اللغة الإنجليزية في إطار حزمة برامج التأهيل التي يقدمها صندوق هدف سنويا؛ بهدف تطوير خبرات الباحثين عمل فرصة عمل في المملكة، بالإضافة إلى الموظفين في القطاع الخاص السعودي.

وأشارت الوكالة الرسمية السعودية إلى أن هذا البرنامج الجديد، جاء استجابة لمتطلبات القطاع الخاص من الكادر البشري المؤهل في اللغة الإنجليزية؛ سعيا من الحكومة تعزيز قدرات القطاع الخاص خلال الوضع الحالي الذي يخيم على البلاد؛ بفعل أزمة كوفيد 19.