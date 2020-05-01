ضبط مركبة بداخلها وجبات فاسدة في جنوب مكة

اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفة

ضبط الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وجبات غذائية فاسدة محملة بمركبة غير مخصصة لذلك مما عرضها للتلف‬ والفساد. وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية ضبطت 127 وجبة غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء النقل؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالف. Advertisements وأكد رئيس البلدية أن الفِرَق الرقابية تكثف متابعة المواد الغذائية والإجراءات المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن متابعة مندوبي تطبيقات التوصيل لضمان التزامهم بالاشتراطات، وذلك ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية المطبقة بعنوان «غذاؤكم أمانة»، مشددًا على عدم تهاون الفرق الرقابية في أداء واجبها برصد جميع المخالفين ووصول المنتج بصورة صحية وآمنة للمستهلك. اقرأ أيضًا «حماية الرياض» تباشر 350 بلاغًا وتحلها بالتعاون مع الجهات المختصة

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