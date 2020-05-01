الدفاع المدني: 6 تدابير احترازية لتجنب «أخطار المطبخ» في رمضان

حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني من الأخطار، التي تحدث بسب المطبخ؛ حيث تقع نسبة كبيرة من الحوادث في شهر رمضان.

وقالت المديرية- عبر تويتر- إن ضمان السلامة يقتضي أخذ الحيطة والحذر في المنازل بوضع الأشياء الحادة بعيدًا عن متناول الأطفال، وعدم ملء المقلة بالزيت؛ لأنه يزيد التعرض للهب واحتمال الاشتعال، مع تجنب دفع اللحوم داخل المفرمة؛ لأنه يؤدي إلى التعرض للخطر، وفصل التيار عن أجهزة الفرم حال تنظيفها، وعدم تسخين أوانٍ معدنية داخل الميكروييف، فضلًا عن تفقد الغاز وصمام الأمان لضمان عدم التسرب.

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