تقليص التخصصات النظرية يسد الفجوة في 8 مجالات بسوق العمل

تتجه وزارة التعليم من خلال مشروع "تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة"، إلى تقليص التوجه التقليدي لالتحاق 72% من الطلاب بالتخصصات النظرية في الجامعات، وسيبدأ تطبيق المشروع طبقا للوزارة اعتباراً من العام الدراسي 43- 1444، والذي من شأنه أن يسد العجز في 8 تخصصات مطلوبة بسوق العمل السعودي تعاني انخفاض الطلاب المتخرجين.

التخصصات العلمية الـ8

01 الهندسة بأنواعها

02 التعليم العلمي

03 التمريض

04 علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

05 الطب

06 الصيدلة

07 التقنية الطبية

08 المحاسبة والمالية

4 تخصصات بها فائض كبير

01 الشريعة

02 الدراسات الإسلامية

03 اللغة العربية

04 العلوم الإنسانية

مشروع تطوير المسارات

- يبدأ تطبيقه اعتبارا من العام الدراسي 43- 1444

- ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين مخرجات التعليم

- يوفر معارف نوعية للمتميزين

- يضمن المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل

- يزيد معدلات التوظيف ويخفض البطالة

- يلبي احتياجات التنمية والثورة الصناعية الرابعة

الأهداف الإستراتيجية للمشروع

- تعزيز القيم الدينية والهوية الوطنية

- مواكبة الرؤية العالمية الجديدة لدور المرحلتين المتوسطة والثانوية

- إلغاء الحاجة إلى السنة التحضيرية في الجامعات

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- توسيع وتنويع فرص التعلّم لجميع فئات الطلاب والطالبات

- تحسين كفاءة منظومة التعليم الثانوي والمتوسط

- الحصول على شهادات إتقان للغة الإنجليزية

- الفرز المبكر للطلاب والطالبات بحسب توجهاتهم وقدراتهم

- تخريج متعلّم مؤهل للعمل وقادر على مواصلة تعليمه.

الخطة الأولية

- الإعداد العام وعمليات الفرز والقياس والتوجيه

- يختار الطلاب والطالبات في السنتين الثانية والثالثة بين مجالين للدراسة

الأول

مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية (مسار علمي عام - مسار علوم الحاسب والهندسة - مسار علوم الصحة والحياة).

الثاني

مجال العلوم الشرعية والإنسانية (مسار إدارة الأعمال - المسار الشرعي- المسار الإنساني العام).

المواد الجديدة

- 32 مادة موزعة على جميع المسارات

- تمتاز بعض المسارات بتمكين الطلاب من الالتحاق بسوق العمل

- برامج تجسير مهنية في بعض التخصصات والمهن الإدارية

ملامح العمل

- تطوير أكاديميات متخصصة تبدأ من المرحلة المتوسطة

- تحتوي على إمكانيات مادية وبشرية عالية

- أكاديميات علمية (STEM) تشتمل على علوم الحاسب، والهندسة، والعلوم الصحية، وأكاديميات إنسانية، وتشتمل على الفنون الإبداعية والتخصصات الرياضية بشراكات خارجية

حقائق

- وجود فاقد تعليمي يصل إلى 3 - 4 سنوات في المرحلة التعليمية لطلاب التعليم العام بالمملكة مقارنةً بدول العالم

- انخفاض أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية

- وُضع في الاعتبار نتائج الدراسات المرتبطة بمدى استعداد الشباب السعودي لسوق العمل ووظائف المستقبل

- التوجه التقليدي لالتحاق 72% من الطلاب بالتخصصات النظرية لا يتسق مع التوجهات المستقبلية لسوق العمل