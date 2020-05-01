السعودية اليوم / أمين الجوف يتابع مع البلديات دليل الإجراءات الاحترازية لإعادة فتح الأنشطة التجارية



سكاكا 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس

استعرض أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان في اجتماع مع رؤساء البلديات عن بعُد، تطبيق دليل الإجراءات الاحترازية والتأكيد على التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للسيطرة على

وأكد أن الدليل الإرشادي يهدف إلى تقديم الإيضاحات اللازمة لجميع العاملين في الأمانات والبلديات، فيما يَخصّ النشاطات التجارية الواقعة تحت إشراف القطاع البلدي وضمن خطة رفع الحظر التدريجي، وأبرز الضوابط الاحترازية، والإرشادات الرقابية، بالإضافة إلى الغرامات والجزاءات المترتبة على مخالفة ماورد في الدليل من ضوابط واشتراطات.

وقال الشرعان إن الدليل الأنشطة المسموح بها إلى (7) أقسام، شملت محلات الأغذية، التي تُعنى بإعداد وبيع وتقديم الأغذية، مثل المطاعم والأسواق الغذائية المركزية وما في حُكمها، والأسواق الكبرى (المولات) التي تضمّ أنشطة متنوعة، والمستودعات وهي كل ما يُعنى بجمع وتخزين السّلع تحت إشراف القطاع البلدي، وأسواق النفع العام (كأسواق التمور والخضار، والمسالخ والمذابح، وما في حُكمها)، بالإضافة إلى محطات الوقود ومراكز الخدمة (التابعة لها داخل المحطة، مثل أنشطة الإصلاح والصيانة وما في حُكمها)، ومحلات البيع بالتجزئة والجُملة (كلّ ما يُعنى ببيع التجزئة والجملة لمختلف أنواع السلع، كالمراكز التجارية، ومحلات بيع الإلكترونيات)، إضافةً إلى قسم المكاتب (مكاتب الأنشطة الخدمية مثل مكاتب المقاولات، ومكاتب أنشطة المراجعة والتدقيق).

كما يحتوي الدليل على بعض المحاور العامة للتدابير الاحترازية، والمتمثّلة في الإجراءات الاحترازية الوقائية، كالمسافات الآمنة، وقياس درجات الحرارة، وإرشادات التعامل مع حالات الاشتباه بإصابة، وإجراءات الوقاية للعاملين، بارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير أدوات التنظيف والتطهير للأرضيات والأسطح بشكل مستمرّ.

// انتهى //

01:56ت م

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سكاكا 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واساستعرض أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان في اجتماع مع رؤساء البلديات عن بعُد، تطبيق دليل الإجراءات الاحترازية والتأكيد على التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.وأكد أن الدليل الإرشادي يهدف إلى تقديم الإيضاحات اللازمة لجميع العاملين في الأمانات والبلديات، فيما يَخصّ النشاطات التجارية الواقعة تحت إشراف القطاع البلدي وضمن خطة رفع الحظر التدريجي، وأبرز الضوابط الاحترازية، والإرشادات الرقابية، بالإضافة إلى الغرامات والجزاءات المترتبة على مخالفة ماورد في الدليل من ضوابط واشتراطات.وقال الشرعان إن الدليل الأنشطة المسموح بها إلى (7) أقسام، شملت محلات الأغذية، التي تُعنى بإعداد وبيع وتقديم الأغذية، مثل المطاعم والأسواق الغذائية المركزية وما في حُكمها، والأسواق الكبرى (المولات) التي تضمّ أنشطة متنوعة، والمستودعات وهي كل ما يُعنى بجمع وتخزين السّلع تحت إشراف القطاع البلدي، وأسواق النفع العام (كأسواق التمور والخضار، والمسالخ والمذابح، وما في حُكمها)، بالإضافة إلى محطات الوقود ومراكز الخدمة (التابعة لها داخل المحطة، مثل أنشطة الإصلاح والصيانة وما في حُكمها)، ومحلات البيع بالتجزئة والجُملة (كلّ ما يُعنى ببيع التجزئة والجملة لمختلف أنواع السلع، كالمراكز التجارية، ومحلات بيع الإلكترونيات)، إضافةً إلى قسم المكاتب (مكاتب الأنشطة الخدمية مثل مكاتب المقاولات، ومكاتب أنشطة المراجعة والتدقيق).كما يحتوي الدليل على بعض المحاور العامة للتدابير الاحترازية، والمتمثّلة في الإجراءات الاحترازية الوقائية، كالمسافات الآمنة، وقياس درجات الحرارة، وإرشادات التعامل مع حالات الاشتباه بإصابة، وإجراءات الوقاية للعاملين، بارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير أدوات التنظيف والتطهير للأرضيات والأسطح بشكل مستمرّ.// انتهى //01:56ت م0264

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