السعودية اليوم / تونس تسجل 14 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة



تونس 7 رمضان 1441 هـ الموافق 30 أبريل 2020 م واس

سجلت تونس 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيانها اليوم أنه سُجل 305 حالات استشفاء ، مشيرةً إلى أن الإصابات اكتشفت إثر إجراء 895 تحليلاً مخبرياً، وأن محافظة تونس لا تزال تحتل المركز الأول من حيث عدد الإصابات بنحو 223 حالةً.

// انتهى //

01:32ت م

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تونس 7 رمضان 1441 هـ الموافق 30 أبريل 2020 م واسسجلت تونس 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 994 حالة إصابة و 41 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيانها اليوم أنه سُجل 305 حالات استشفاء ، مشيرةً إلى أن الإصابات اكتشفت إثر إجراء 895 تحليلاً مخبرياً، وأن محافظة تونس لا تزال تحتل المركز الأول من حيث عدد الإصابات بنحو 223 حالةً.// انتهى //01:32ت م0259

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