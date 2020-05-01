السعودية اليوم / من مشروع سمو ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد المنسف التاريخي بالزلفي



الزلفي 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 ابريل 2020 م واس

يقع مسجد المنسف التاريخي بمحافظة الزلفي شمال شرق مدينة الرياض، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1290هـ ، وهو ضمن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير

ويتميز مسجد المنسف ببنائه على الطراز النجدي ، ويعد من أقدم المباني التراثية بالمنطقة ، ويعود تاريخ بنائه إلى نهايات القرن الثالث عشر الهجري ما بعد عام 1290هـ، تولى الشيخ علي جار الله ابن غزي وذريته ومجموعة من الأسر بمحافظة الزلفي بناءه.

والمسجد يعد بجانب كونه مكانًا للصلاة والعبادة منارة ثقافية وعلمية لأهالي القرية، وتولى التدريس في جامع القرية الشيخ جاسر بن محمد الجاسر ثم تولى التدريس عبدالرحمن الجاسر ثم أحمد بن عبدالعزيز الحبيس.

ويقع مسجد المنسف التاريخي وسط القرية القديمة شمال غرب مدينة الزلفي على بعد 38 كم، ويبعد عن مدينة الرياض 272 كم في اتجاه الشمال ، وأُعيد بناؤه من الطوب الطفلي والإسمنت ، وسقفه مبني من جذوع شجر الأثل وسعف النخيل .

وتبلغ مساحة المسجد الكلية نحو( 337م2) ، ويتسع لنحو (87) مصليًا ، ويتكون من بيت المسجد من بيت للصلاة (7.87*11.10م) وسرحة (16.56*11.10م) وخلوة أرضية (3.62*110.7.65م) ، إضافة إلى دورات مياه منفصلة عن الجامع، وللجامع مدخلان رئيسان كلاهما في الواجهة الجنوبية.

وبعد التطوير الحالي يضم مسجد المنسف التاريخي بيت الصلاة والسرحة ومصلى للنساء ودورات مياه ومواضئ للرجال والنساء ومستودع، ويتسع لـ (150) مصليًا.

// انتهى //

01:23ت م

0258



الزلفي 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 ابريل 2020 م واسيقع مسجد المنسف التاريخي بمحافظة الزلفي شمال شرق مدينة الرياض، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1290هـ ، وهو ضمن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدا في 10 مناطق.ويتميز مسجد المنسف ببنائه على الطراز النجدي ، ويعد من أقدم المباني التراثية بالمنطقة ، ويعود تاريخ بنائه إلى نهايات القرن الثالث عشر الهجري ما بعد عام 1290هـ، تولى الشيخ علي جار الله ابن غزي وذريته ومجموعة من الأسر بمحافظة الزلفي بناءه.والمسجد يعد بجانب كونه مكانًا للصلاة والعبادة منارة ثقافية وعلمية لأهالي القرية، وتولى التدريس في جامع القرية الشيخ جاسر بن محمد الجاسر ثم تولى التدريس عبدالرحمن الجاسر ثم أحمد بن عبدالعزيز الحبيس.ويقع مسجد المنسف التاريخي وسط القرية القديمة شمال غرب مدينة الزلفي على بعد 38 كم، ويبعد عن مدينة الرياض 272 كم في اتجاه الشمال ، وأُعيد بناؤه من الطوب الطفلي والإسمنت ، وسقفه مبني من جذوع شجر الأثل وسعف النخيل .وتبلغ مساحة المسجد الكلية نحو( 337م2) ، ويتسع لنحو (87) مصليًا ، ويتكون من بيت المسجد من بيت للصلاة (7.87*11.10م) وسرحة (16.56*11.10م) وخلوة أرضية (3.62*110.7.65م) ، إضافة إلى دورات مياه منفصلة عن الجامع، وللجامع مدخلان رئيسان كلاهما في الواجهة الجنوبية.وبعد التطوير الحالي يضم مسجد المنسف التاريخي بيت الصلاة والسرحة ومصلى للنساء ودورات مياه ومواضئ للرجال والنساء ومستودع، ويتسع لـ (150) مصليًا.// انتهى //01:23ت م0258

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / من مشروع سمو ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد المنسف التاريخي بالزلفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.