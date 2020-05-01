السعودية اليوم / مدير تعليم جازان : مشروع "تطوير مسارات الثانوية والأكاديميات المتخصصة" خطوة نحو تجويد المخرجات والمنافسة عالمياً



جيزان 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي أن قرار معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بإطلاق مشروع "تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة" الذي سيبدأ تطبيقه ابتداء من العام الدراسي ١٤٤٣ ـ ١٤٤٤هـ، سيسهم بشكل كبير في تجويد مخرجات التعليم بما يتواكب مع متطلبات مستقبل الوطن وبما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تنشئة جيل مؤهلٍ في المجالات كافة يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 .

وأشار الدكتور أبو هادي إلى أن القرار سينعكس إيجابياً على الجامعات من خلال إعداد جيل متعلّم وقادر على مواصلة تعليمه، والمنافسة عالمياً من خلال تركيزه على التخصصات المناسبة للطلاب والطالبات، مضيفاً أن الرؤية الواضحة لوزارة التعليم بقيادة معالي الوزير والخطوات التطويرية التي اتخذتها ستحقق نقلة نوعية في المخرجات.

واختتم حديثه بالتأكيد على الثقة الكبيرة لدى الجميع في جيل الوطن وقدراته وإبداعه والأمل الكبير بغد جميل وتعليم يحقق طموحات القيادة.

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