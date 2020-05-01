السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل 26,512 إصابة مؤكدة و 2,552 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا



واشنطن 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 أبريل 2020 م واس

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 26,512 إصابة مؤكدة و 2,552 حالة وفاة نتيجة فيروس

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 1,031,659 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 60,057 حالة وفاة.

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واشنطن 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 أبريل 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 26,512 إصابة مؤكدة و 2,552 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 1,031,659 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 60,057 حالة وفاة.// انتهى //00:44ت م0249

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