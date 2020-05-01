السعودية اليوم / مبادرة لتطعيم الأطفال في منازلهم بتبوك ضمن حملة "يداً بيد"



تبوك 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس

انطلقت يوم الأحد الماضي مبادرة "تطعيم الأطفال في منازلهم" ضمن حملة "يداً بيد" التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإطلاقها لمكافحة انتشار فيروس

وأوضح المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية بالمنطقة هاني المطيري، أن المبادرة تهدف للوصول إلى تطعيم الأطفال المنقطعين عن التطعيم إلى منازلهم، حيث رصدت الجهات المعنية في صحة تبوك انقطاع مايزيد عن 1400 طفل عن تطعيماتهم، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تركز على تقديم التطعيمات المطلوبة، والتذكير بمواعيد التطعيمات الأخرى مع شرح نوعية التطعيم وما يمكن حدوثه بعد أخذه، إذ إن لهذه التطعيمات وأخذها في وقتها المحدد أهمية بالغة في تقوية جهاز المناعة لدى الأطفال وضمان سلامتهم وحمايتهم من الأمراض المعدية ومضاعفاتها الخطيرة، حيث تتكون الحملة من قافلة طبية متكاملة مكونة من عدت عيادات وهي عيادة الطفل السليم وعيادة التطعيمات وعيادة التثقيف الصحى.

وأكد المطيري أن المبادرة بدأت بقطاع مستشفى الملك فهد وقطاع مستشفى الملك خالد بمدينة تبوك لتفعيل الاستدعاء و الزيارات المنزلية وذلك ضمن إحدى مبادرات "نوصلكم لاتشيلون ... هم" بما يضمن إعطاء التطعيمات الأطفال المنقطعين وفق السجلات الطبية وبرنامج حصن من بداية أزمة جائحة كورونا، حيث بلغ إجمالي المنقطعين 1474 طفلاً حتى تاريخه واستفاد من هذه الخدمة منذ انطلاقتها 354 طفلاً عن طريق الحضور المباشر للمراكز أو الزيارات المنزلية وجاري العمل على التوسع بتطبيق المبادرة في جميع مراكز الرعاية الصحية بالمنطقة.

يذكر أن الشؤون الصحية بتبوك قدمت خلال هذه الأزمة مجموعة من الخدمات الطبية المنزلية من خلال فريق طبي متكامل لديه الخبرة والمهارة في التعامل مع المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط والربو وأمراض القلب، وكذلك مشكلات التهابات المفاصل وجروح السكري وتقرحات الفراش السريرية والعناية بالقدم السكرية والطب الوقائي، بالإضافة إلى تقديم الدعم لعلاج المرضى صحياً في منازلهم من خلال العديد من الخدمات والتثقيف الصحي والتوعية للمرضى وأسرهم.

// انتهى //

00:39ت م

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تبوك 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واسانطلقت يوم الأحد الماضي مبادرة "تطعيم الأطفال في منازلهم" ضمن حملة "يداً بيد" التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإطلاقها لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتسخير جميع السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم بالمنطقة في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية.وأوضح المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية بالمنطقة هاني المطيري، أن المبادرة تهدف للوصول إلى تطعيم الأطفال المنقطعين عن التطعيم إلى منازلهم، حيث رصدت الجهات المعنية في صحة تبوك انقطاع مايزيد عن 1400 طفل عن تطعيماتهم، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تركز على تقديم التطعيمات المطلوبة، والتذكير بمواعيد التطعيمات الأخرى مع شرح نوعية التطعيم وما يمكن حدوثه بعد أخذه، إذ إن لهذه التطعيمات وأخذها في وقتها المحدد أهمية بالغة في تقوية جهاز المناعة لدى الأطفال وضمان سلامتهم وحمايتهم من الأمراض المعدية ومضاعفاتها الخطيرة، حيث تتكون الحملة من قافلة طبية متكاملة مكونة من عدت عيادات وهي عيادة الطفل السليم وعيادة التطعيمات وعيادة التثقيف الصحى.وأكد المطيري أن المبادرة بدأت بقطاع مستشفى الملك فهد وقطاع مستشفى الملك خالد بمدينة تبوك لتفعيل الاستدعاء و الزيارات المنزلية وذلك ضمن إحدى مبادرات "نوصلكم لاتشيلون ... هم" بما يضمن إعطاء التطعيمات الأطفال المنقطعين وفق السجلات الطبية وبرنامج حصن من بداية أزمة جائحة كورونا، حيث بلغ إجمالي المنقطعين 1474 طفلاً حتى تاريخه واستفاد من هذه الخدمة منذ انطلاقتها 354 طفلاً عن طريق الحضور المباشر للمراكز أو الزيارات المنزلية وجاري العمل على التوسع بتطبيق المبادرة في جميع مراكز الرعاية الصحية بالمنطقة.يذكر أن الشؤون الصحية بتبوك قدمت خلال هذه الأزمة مجموعة من الخدمات الطبية المنزلية من خلال فريق طبي متكامل لديه الخبرة والمهارة في التعامل مع المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط والربو وأمراض القلب، وكذلك مشكلات التهابات المفاصل وجروح السكري وتقرحات الفراش السريرية والعناية بالقدم السكرية والطب الوقائي، بالإضافة إلى تقديم الدعم لعلاج المرضى صحياً في منازلهم من خلال العديد من الخدمات والتثقيف الصحي والتوعية للمرضى وأسرهم.// انتهى //00:39ت م0244

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