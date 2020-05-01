السعودية اليوم / سقوط أربع قذائف هاون مجهولة المصدر في محافظة الأنبار غرب العراق



بغداد 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس

سقطت في محافظة الأنبار بغرب العراق مساء اليوم أربع قذائف هاون مجهولة المصدر, من دون أن يبلغ بوقوع إصابات أو أضرار تذكر.

وأفادت الخلية في بيان صحفي أن القذائف الأربع سقطت خلف بناية مديرية الطرق الخارجية في منطقة الكليو 110 بمحافظة الأنبار من دون أن تسفرعن وقوع أية خسائر أو أضرار, ولم تورد الخلية في بيانها مزيدًا من التفاصيل.

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