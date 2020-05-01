السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تستبدل فوانيس إنارة طريق الملك عبدالله



المدينة المنورة 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 إبريل 2020 م واس

استبدلت أمانة المدينة المنورة فوانيس إنارة طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز "الدائري الثاني" من فوانيس الصوديوم التي تستهلك 6000 واط يومياً إلى فوانيس LED موفرة للطاقة تستهلك 1860 واطا يوميا لتوفر أكثر من مليون واط يومياً من الطاقة الكهربائية بهدف تقليل الهدر بالطاقة الكهربائية وتوحيد الهوية البصرية في المدينة المنورة وتوحيد درجة لون الإنارة.

وبينت أمانة المنطقة أنها تسعى لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في إنارة الطرق الرئيسة والفرعية وفي الميادين العامة والحدائق والأحياء السكنية مع ضمان بقاء الإنارة بكامل قوتها.

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