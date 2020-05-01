السعودية اليوم / وزير الخارجية الجزائري يبحث مع نظرائه الليبي والتونسي و الفرنسي والجنوب إفريقي الأزمة الليبية



الجزائر ٠٧ رمضان ١٤٤١ هجري الموافق ٣٠ ابريل ٢٠٢٠ م واس

تحادث وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم مع نظرائه في كل من جنوب إفريقيا وليبيا وتونس وفرنسا.

وقال بيان للخارجية الجزائرية إن المحادثات تناولت على وجه الخصوص الأوضاع المستجدة في ليبيا وتداعيات تفشي جائحة فيروس

// انتهى //

00:21ت م

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الجزائر ٠٧ رمضان ١٤٤١ هجري الموافق ٣٠ ابريل ٢٠٢٠ م واستحادث وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم مع نظرائه في كل من جنوب إفريقيا وليبيا وتونس وفرنسا.وقال بيان للخارجية الجزائرية إن المحادثات تناولت على وجه الخصوص الأوضاع المستجدة في ليبيا وتداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم وآثارها السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي.// انتهى //00:21ت م0235

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