شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ضبط مصنع عشوائي ومصادرة 2 طن من العجين في جدة والان نبدء بالتفاصيل

صادرت أمانة محافظة جدة ممثلة في الفرق الرقابية التابعة لبلدية الجنوب الفرعية ، 2 طن من العجين و 200 كيس دقيق داخل منزل شعبي بعد اكتشاف تحويله إلى معمل لإعداد وتحضير الوجبات والمعجنات وتسويقها على المخابز ومراكز التسويق بالنطاق.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية تركي الذروي أن مراقبي البلدية اثناء الجولات الميدانية ، رصدوا أحد المنازل الشعبية في حي كيلو14، وبمداهمة الموقع تبين أنه عبارة عن منزل لإنتاج الرقاق والعجين ومزاولة النشاط بدون رخصة في وضع صحي سئ جداً وبطريقة عشوائية وغير صحية والموقع غير مؤهل وغير مصرح له بذلك، مبيناً أنه جرى رصد ثمانية من العمالة المخالفة بالموقع وهروبها فور المداهمة، مشيراً الى أنه جرى مصادرة و إتلاف 2 طن من العجين الجاهز للتوزيع ومصادرة عدد 200 كيس دقيق بإجمالي وزن 9 طن ومصادرة 3 مكائن تغليف و جهاز تواريخ صلاحية مضيفاً انه جرى التنسيق مع جمعية حفظ النعمة لتسليمهم المواد الصالحة للاستهلاك الآدمي.