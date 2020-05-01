السعودية | الصحة السعودية توضح: لن ندخل البيوت لفحص كورونا

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية توضح: لن ندخل البيوت لفحص كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد متحدث وزارة الصحة السعودية، الخميس، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لن يتم دخول البيوت لإجراء فحص كورونا، ردا على ما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي بشكل مكثف حول الفحص المنزلي.

وقال في المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات الوضع حول كوفيد 19 "لاحظنا بالأمس نقل معلومات وأخبار مغلوطة، حيث تم تبادل رسائل عن قيام فرق المسح النشط بالدخول للبيوت والبدء في الفحص، وهذا أمر غير صحيح، وإن تم سيكون له آلية عمل منظمة وجدول مواعيد".

وحول تفاصيل الفحص المجتمعي الذي تعتزم وزارة الصحة البدء في تنفيذه الجمعة، قال "الفحص الموسع مستمر وبعدة طرق ومنهجيات كلها علمية ومنظمة سيتم التواصل فيها مع الجميع من خلال القنوات الرسمية".

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كما أضاف "الإجراءات منظمة وومنهجة والتواصل سيكون بشكل رسمي من خلال حصول على مواعيد ودعوات للحضور وإجراء الفحوص في الأماكن التي ستخصص لذلك وستكون العملية منظمة جدًا وسيعلن عنها في وقتها المناسب بتفاصيلها المناسبة للجميع.

ودعا العبدالعالي إلى استقاء المعلومات من القنوات المخصصة الموثوقة الرسمية وعدم تداول أي شائعة خارج نطاق المنصات الحكومية الرسمية ومنصة وزارة الصحة فيما يتعلق بهذا الشأن.

هذا وكان هاشتاق الفحص المنزلي والمسح المجتمعي قد تصدر تويتر في السعودية، حيث غرد الكثيرون معبرين عن خوفهم من فحص الفيروس المتمثل بأخذ مسحة من الأنف، فيما شارك آخرون صورا للمسحة الطبية مؤكدين أنها غير مؤلمة كما يروج لها.