أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 30\4\2020

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس، من أكثر الأمور التي يزداد البحث عنها في الوقت الحالي سعر الذهب في السعودية بعد التغييرات التي طرأت في الفترة الأخيرة على سعر الذهب، بسبب فيروس كورونا المستجد التي اجتاح العالم كله وأثر بشكل مباشر على السعر العالمي لأوقية الذهب داخل البورصات العالمية، ولذلك سوف نوافيكم في هذا المقال تقرير كامل حول سعر الذهب اليوم في السعودية.

سعر الذهب في السعودية

شهد أسعار الذهب في السعودية اليوم تغييراً ملحوظاً، حيث تراجعت بشكل كبير بفعل تراجع أسعار أوقية الذهب التي تعتبر المؤثر الرئيسي في سعر الذهب سواء انخفضت أو تراجعت، وجاء هذا التراجع بعد الارتفاع الملحوظ الذي حققه الذهب على مدار الفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الخميس في السعودية

سجل الذهب عيار 24 نحو 205.11 ريال مقابل 54.64$.

سجل الذهب عيار 22 نحو 188.02 ريال مقابل 50.09$.

سجل الذهب عيار 21 نحو 179.47 ريال مقابل 47.81$.

سجل الذهب عيار 18 نحو 153.83 ريال مقابل 40.98$.

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سجل الذهب عيار 14 نحو 119.65 ريال مقابل 31.88$.

سجل الذهب عيار 12 نحو 102.55 ريال مقابل 27.32$.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 6.379 ريال مقابل 1.699$.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.436 ريال مقابل 382.51$.

سجل كيو الذهب نحو 205.108 ريال مقابل 54.643$.