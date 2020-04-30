شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره النيوزلندي مستجدات كورونا وجهود مكافحته والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز.

وبحث الوزيران خلال الاتصال تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في شتى المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الوزيران تطورات فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين في التصدي له.