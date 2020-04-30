شكرا لقرائتكم خبر عن مركز "وقاية" يطلق برنامج متطلبات اعتماد الفحص المخبري بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إطلاق برنامج متطلبات اعتماد الفحص المخبري بالقطاع الخاص لزيادة عدد المختبرات الطبية المؤهلة والقادرة على التعامل مع فحص العينات المخبرية لفايروس كورونا (كوفيد-19).

وقال المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبد الله بن رشود القويزاني: إن هذه الجهود ترمي إلى توسيع نطاق فحص العينات المخبرية لفيروس كورونا (كوفيد-19) والذي من شأنه اكتشاف الحالات.

وأضاف:" يهدف البرنامج بعد اعتماد المختبر إلى تقديم الخدمة ضمن اشتراطات فنية تضمن السلامة لمقدم الخدمة ومتلقيها. ويتضمن البرنامج عدداً من الإجراءات وهي إعداد دليل لإجراءات الفحص المعتمد من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وإعداد قائمة المتطلبات وحث المرافق الصحية في القطاع الخاص لتقديم وطلب الاعتماد وتوضيح آلية التقديم من خلال صفحة إلكترونية مخصصة لمقدمي الخدمة وذلك بالتعاون مع الوكالة المساعدة للاستثمار بوزارة الصحة.