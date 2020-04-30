شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تضبط مستودعا خزن 17 ألف علاجا بيطريا في جدة والان نبدء بالتفاصيل

رصدت هيئة الغذاء والدواء مستودعًا غير مرخص في جدة خزن أدوية بيطرية في بيئة غير مناسبة، وضُبط 17833 ألف عبوة كما أُحيل المالك للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

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