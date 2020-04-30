شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 12 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية في مكة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية (12) منشأة تجارية لمخالفتها اشتراطات الأنشطة المستثناة، وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع المهندس ممدوح العبيد، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة"، التي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.

من جهة أخرى، ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وجبات غذائية فاسدة محملة بمركبة غير مخصصة لذلك مما عرضها للتلف‬ والفساد.

كما تمكنت الفرق الرقابية التابعة للبلدية من ضبط 127 وجبة غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء النقل، حيث تم اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.