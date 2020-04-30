شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدكتورة "سمية السليمان" رئيسا لـ "فنون العمارة والتصميم" والان نبدء بالتفاصيل

أصدر سمو وزير الثقافة، ⁦بدر بن عبدالله آل سعود،⁩ قراراً بتعيين الدكتورة سمية السليمان رئيساً تنفيذياً لهيئة فنون العمارة والتصميم، والتي تهتم في وضع استراتيجية تطوير القطاع، وتقديم الدورات التدريبية وتنظيم الفعاليات ذات العلاقة، ودعم حقوق الملكية الفكرية والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، بالإضافة إلى ترخيص الأنشطة ضمن القطاع.

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