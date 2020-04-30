رياح مثيرة للغبار والأتربة تحد من الرؤية الأفقية على منطقة الرياض غداً

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 30 أبريل 2020 11:13 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 395 زيارة

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً عن وجود نشاط في الرياح السطحية يؤدي لإثارة الأتربة والغبار ويحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

وأوضح التنبيه أن الحالة ستبدأ الساعة 7 من صباح غد (الجمعة) وتستمر حتى الساعة 11 مساءً، وتشمل العاصمة الرياض ومحافظة الخرج والحريق والأفلاج والدرعية والدوادمي والرين والزلفي والسليل والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية ووادي الدواسر وبعض المحافظات.