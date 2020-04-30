محمد بن مسعود - الدمام - قلد مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد ركن علوش بن بندور الحربي، العقيد بندر بن سعد العصيمي رئيس قسم فحص الأسلحة النارية بشعبة الأدلة الجنائية بالعاصمة المقدسة، رتبته الجديدة "عقيد" عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. وأكد "العصيمي" أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد في خدمة دينة ثم مليكه ووطنه. 01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441 12:02 AM Advertisements "العصيمي" عقيداً بـ"شرطة مكة" "العصيمي" عقيداً بـ"شرطة مكة" قلد مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد ركن علوش بن بندور الحربي، العقيد بندر بن سعد العصيمي رئيس قسم فحص الأسلحة النارية بشعبة الأدلة الجنائية بالعاصمة المقدسة، رتبته الجديدة "عقيد" عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. وأكد "العصيمي" أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد في خدمة دينة ثم مليكه ووطنه. الكلمات المفتاحية ، "العصيمي" عقيداً بـ"شرطة مكة" ،

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