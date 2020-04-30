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نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة الرياض خلال الفترة من 14_28 إبريل الجاري، أكثر من 9600 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.
واستهدفت جولات "التجارة" بمنطقة الرياض تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 845 مخالفة، 43٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.
وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصاً السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون في الشهر الفضيل، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.
وتهيب وزارة التجارة بجميع المستهلكين بالاعتدال في الاستهلاك، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن الاحتياج.
وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app
أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 11:43 PM
ضبط 845 مخالفة 43٪ منها مغالاة في الأسعار وتم تغريم المخالفين فوراً"تجارة الرياض" تنفذ أكثر من 9600 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية
نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة الرياض خلال الفترة من 14_28 إبريل الجاري، أكثر من 9600 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.
واستهدفت جولات "التجارة" بمنطقة الرياض تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 845 مخالفة، 43٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.
وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصاً السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون في الشهر الفضيل، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.
وتهيب وزارة التجارة بجميع المستهلكين بالاعتدال في الاستهلاك، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن الاحتياج.
وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app
أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".
، "تجارة الرياض" تنفذ أكثر من 9600 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية ،
المصدر : الخليج 365
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