محمد بن مسعود - الدمام - أثناء محاولتها تنظيف زجاج النافذة باشرت الجهات المعنية حادثة سقوط فتاة من الدور الثالث لأحد المباني السكنية بجدة وإصابتها، وذلك أثناء محاولتها تنظيف زجاج النافذة. وذكر حساب الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" على حسابه بـ"تويتر"، أن الفتاة تعرضت للسقوط وأُصيبت أثناء محاولتها تنظيف زجاج نافذة في الدور الثالث بأحد المباني بجدة، فيما باشرت الجهات المختصة بالحالة، وتم نقل الفتاة لتلقي العلاج بالمستشفى عبر الهلال الأحمر.المركز الوطني للعمليات الأمنية 30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 11:36 PM أثناء محاولتها تنظيف زجاج النافذة Advertisements سقوط فتاة من الدور الثالث بأحد المباني السكنية بجدة سقوط فتاة من الدور الثالث بأحد المباني السكنية بجدة باشرت الجهات المعنية حادثة سقوط فتاة من الدور الثالث لأحد المباني السكنية بجدة وإصابتها، وذلك أثناء محاولتها تنظيف زجاج النافذة. وذكر حساب الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" على حسابه بـ"تويتر"، أن الفتاة تعرضت للسقوط وأُصيبت أثناء محاولتها تنظيف زجاج نافذة في الدور الثالث بأحد المباني بجدة، فيما باشرت الجهات المختصة بالحالة، وتم نقل الفتاة لتلقي العلاج بالمستشفى عبر الهلال الأحمر. الكلمات المفتاحية ، سقوط فتاة من الدور الثالث بأحد المباني السكنية بجدة ،

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